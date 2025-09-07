Ceci Hace y Nahuel Ivorra presentan “Te pido mil disculpas” en el Teatro Holiday

Ceci Hace y Nahuel Ivorra desembarcan en Villa Carlos Paz con su espectáculo de stand up “Te pido mil disculpas”, una propuesta que juega con el límite del humor y el absurdo. La función será el próximo sábado 27 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Holiday, ubicado en 9 de Julio 53.

El dúo promete una noche distinta, donde la complicidad con el público es clave y el humor se convierte en un espacio de catarsis. Con un estilo frontal y sin concesiones, advierten: “¿A veces nos pasamos de la raya? Sí. ¿Nos importa? No. Pero por las dudas, te pedimos mil disculpas”.