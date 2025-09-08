Baterías a orillas del lago: clase abierta reunió a turistas y vecinos

La costanera de Villa Carlos Paz se convirtió en escenario sonoro con la clase abierta de batería que el Centro de Educación Musical (CEM) llevó adelante este fin de semana. Decenas de músicos se sumaron con sus instrumentos para compartir una experiencia colectiva en un espacio público.

La iniciativa, que se repite una vez al mes en distintos puntos de la ciudad, busca generar un ámbito de aprendizaje abierto y de encuentro entre bateristas locales y de localidades cercanas. Con un clima distendido, los asistentes disfrutaron de tocar al aire libre, intercambiar conocimientos y acercar la música a vecinos y turistas que transitaban la costanera.

El CEM adelantó que continuará con estas clases itinerantes, invitando a la comunidad a participar en cada nueva edición para seguir promoviendo la cultura musical en espacios públicos.