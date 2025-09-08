Gimnastas de todo el país compitieron en La Falda

El Anfiteatro de La Falda fue escenario de la 5ª edición del Torneo Uniendo Sueños, que reunió a delegaciones de Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero en una verdadera fiesta de la gimnasia rítmica.

La actividad comenzó el sábado 6 con una Máster Class dictada por Carola Becette junto a su gimnasta Martina Montero. Más de 75 deportistas disfrutaron de una jornada de formación y motivación.

El domingo 7 la competencia reunió a 170 gimnastas de distintos clubes y escuelas, como la Escuela Jumping de Cosquín, que celebró su reciente federación. El evento tuvo además un momento especial con la visita sorpresa de Emma Ceballos Rapi, la joven gimnasta cordobesa entrenada por Vanina Lorefice, actual entrenadora de la Selección Argentina, recién llegada del clasificatorio sudamericano.

Uniendo Sueños se consolida así como un espacio de encuentro, pasión y técnica que impulsa el crecimiento de la gimnasia rítmica en el país.

Participaron instituciones como la Escuela GR Calafate, Allegra Catamarca, Olympia Rítmica de Santiago del Estero, La Puerta y Montecristo, Colegio Alemán, CAYSS Salsipuedes, Jorge Newbery de Río Ceballos, La Academia Gimnasia Rítmica, Capilla del Monte GR, San Esteban Gimnasia Rítmica y Rítmica Ilusión de La Cumbre-La Falda.