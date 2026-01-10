Brian May: “Me hubiera gustado estar en AC/DC”

Reino Unido. Brian May, legendario guitarrista de Queen, sorprendió recientemente al admitir su admiración por AC/DC y revelar que, en otro escenario, le habría gustado formar parte de la banda australiana: “Probablemente, me hubiera gustado estar en AC/DC”.

La revelación, citada por The Independent, pone en perspectiva las diferencias creativas entre dos de los grupos más influyentes del rock y resalta la autenticidad de la formación liderada por Angus Young.

Mientras Queen se destacó por un estilo caracterizado por la exploración y la variedad sonora, AC/DC ha mantenido, a lo largo de su carrera, una identidad musical constante y reconocible.

“Probablemente, me hubiera gustado estar en AC/DC. Pero, por desgracia, no tengo la talla ni la forma adecuadas. Porque es diferente a Queen”, afirmó May, según lo recogido por The Independent. El guitarrista explicó que en Queen la experimentación y la búsqueda de nuevos caminos fueron una constante, lo que permitió al grupo sobresalir en distintos géneros y sorprender con cada disco.

En contraste, AC/DC se mantuvo fiel a un sonido que, en palabras de May, es “increíblemente puro”. Esta coherencia, lejos de resultar monótona, ha consolidado el prestigio y la autenticidad de la banda australiana. “Conocen su estilo y es increíblemente puro, y tengo un gran respeto por eso”, señaló el músico británico al medio.