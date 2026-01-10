Carlos Paz: suspendieron una función a sala llena y el teatro quedó en vilo

La función de Ni media palabra, una de las comedias más convocantes de la temporada teatral en Carlos Paz, se vio alterada anoche por un imprevisto que generó preocupación en la sala. Hacia el tramo final del espectáculo, una mujer del público comenzó a manifestar un intenso dolor en el pecho, lo que obligó a detener la función de inmediato.

El episodio ocurrió en el Teatro Holiday y fue advertido desde el escenario, donde el elenco resolvió frenar la obra para permitir la asistencia médica. Personal del propio teatro intervino rápidamente para atender a la espectadora, mientras el público aguardaba en sus butacas en un clima de silencio y expectativa.

Según trascendió desde la producción, la mujer fue evaluada en el lugar y, tras descartar complicaciones de gravedad, se confirmó que se encontraba fuera de peligro. Minutos después, la función pudo retomarse y continuar con normalidad, aunque el momento inicial generó un lógico susto entre los presentes.