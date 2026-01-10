Carlos Paz desbordada de público

La peatonal se llenó por completo para ver al influencer Pablito Castillo

El influencer convocó a una multitud que colmó la zona céntrica y obligó a reforzar la organización en pleno paseo comercial
Espectáculos
sábado, 10 de enero de 2026 · 21:11

Un verdadero hormiguero de gente se formó esta tarde en la peatonal de Villa Carlos Paz, donde Pablito Castillo apareció frente al teatro Holiday y desató una convocatoria masiva. Decenas de personas comenzaron a reunirse en pocos minutos, hasta colmar por completo el sector y transformar el habitual paseo en una escena de fervor popular.

La presencia del influencer generó un movimiento inusual en la zona, con familias, jóvenes y turistas que se acercaron para verlo, saludarlo y registrar el momento con celulares. La concentración de público ocupó gran parte de la peatonal, dificultando la circulación normal y atrayendo la atención de comerciantes y transeúntes.

El encuentro se dio en plena tarde, en uno de los horarios de mayor tránsito turístico, lo que amplificó el impacto de la convocatoria. La escena volvió a mostrar el peso que tienen hoy las figuras de redes sociales para movilizar público fuera del circuito tradicional del espectáculo.

