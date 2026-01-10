La peatonal se llenó por completo para ver al influencer Pablito Castillo

Un verdadero hormiguero de gente se formó esta tarde en la peatonal de Villa Carlos Paz, donde Pablito Castillo apareció frente al teatro Holiday y desató una convocatoria masiva. Decenas de personas comenzaron a reunirse en pocos minutos, hasta colmar por completo el sector y transformar el habitual paseo en una escena de fervor popular.

La presencia del influencer generó un movimiento inusual en la zona, con familias, jóvenes y turistas que se acercaron para verlo, saludarlo y registrar el momento con celulares. La concentración de público ocupó gran parte de la peatonal, dificultando la circulación normal y atrayendo la atención de comerciantes y transeúntes.

El encuentro se dio en plena tarde, en uno de los horarios de mayor tránsito turístico, lo que amplificó el impacto de la convocatoria. La escena volvió a mostrar el peso que tienen hoy las figuras de redes sociales para movilizar público fuera del circuito tradicional del espectáculo.