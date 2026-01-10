Multitudinario arranque del Festival de Folclore en el Agua

Con una convocatoria masiva y un clima de fiesta, el Festival Nacional de Folclore en el Agua tuvo anoche un arranque contundente en su 58ª edición. Más de 9.200 personas acompañaron la primera jornada, que dejó postales cargadas de música, baile y tradición.

El escenario recibió a la Escuela Municipal de Folclore, Omar Bianco, Yanarkas, Amatierra, la Academia de Folclore La Chacana, Diego Luna junto a Dj Leo Inthemix, El Chaqueño Palavecino y El Loco Amato, en una grilla que combinó distintas expresiones del folclore y una fuerte respuesta del público.

Con una puesta en escena renovada y un predio preparado para acompañar cada momento, la noche inaugural marcó el inicio de una nueva edición del festival, que promete seguir convocando multitudes en las jornadas siguientes.