A pura emoción, el Festival de Jesús María comenzó a festejar sus 60 años

Jesús María. Luego de que la tormenta obligara a suspender la primera noche prevista para el jueves, ayer dio inicio el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en el marco de su 60° aniversario, con una jornada cargada de emoción, música y tradición.

El acto inaugural tuvo como momento central la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Jairo, quien fue una de las figuras más esperadas de la noche. Su presentación fue recibida con prolongados aplausos y una visible emoción por parte del público.

Durante la jornada también comenzaron los tradicionales campeonatos de jineteada, uno de los pilares históricos del festival, que volvió a reunir a miles de espectadores en el anfiteatro José Hernández.

Entre los momentos más celebrados de la noche, Los 4 de Córdoba sorprendieron al público al invitar al escenario al Negro Videla y al Toro Quevedo. Juntos, desataron una verdadera fiesta cuartetera con clásicos como 25 rosas y Fuiste mía en septiembre, generando uno de los picos de entusiasmo del público.

Más tarde, Destino San Javier rindió homenaje al legado familiar que los vincula históricamente con el festival. El trío interpretó la canción emblema de la Doma y el Folklore y desplegó un repertorio que destacó por la potencia y la armonía de sus voces.

La expectativa del público también estuvo puesta en las presentaciones de Los Palmeras, Q’Lokura y el cierre a cargo del DJ Fer Palacio. Con cerca de 25 mil personas presentes, la noche inaugural se vivió como una verdadera celebración, marcando el comienzo de un festival que honra seis décadas de historia, cultura y música popular.