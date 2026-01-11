Abel Pintos y Los Nocheros brillaron en Jesús María

Jesús María. Una noche cargada de emoción y folklore se vivió anoche en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde Abel Pintos y Los Nocheros fueron los grandes protagonistas y se llevaron la ovación del público.

La jornada comenzó a las 18 con la apertura de puertas y continuó a las 19.35 con la apertura del campo de jineteada. Desde temprano, el color y la tradición se hicieron presentes con el Ballet de apertura, acompañado por el sonido del clarín, y las actuaciones de Mati Rojas y Sant2, que calentaron el escenario antes de las primeras montas.

El folklore vocal tuvo un momento destacado con la presentación de Los Trajinantes, mientras que las jineteadas intercaladas mantuvieron viva la esencia del festival. Sin embargo, uno de los instantes más celebrados de la noche llegó a las 23, cuando Los Nocheros subieron al escenario. El grupo salteño emocionó al público y sorprendió con la participación especial de Abel Pintos, quien realizó una previa de su show cantando junto a ellos los temas “Sin principio ni final” y “No saber de ti”.

Tras una nueva ronda de jineteadas, cerca de la 0.45 llegó el “plato fuerte” de la noche: el show de Abel Pintos. El reconocido artista desplegó un repertorio que hizo cantar y bailar a todos los presentes, generando uno de los climas más intensos y emotivos de la edición.

El cierre, ya entrada la madrugada, estará a cargo de Los Herrera y de DJ Valentina Vázquez, poniendo el broche final a una noche inolvidable en el anfiteatro José Hernández.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María continuará hasta el domingo 18 de enero y puede seguirse a través de la pantalla de Canal 10 desde las 21 horas, además de su transmisión online y por la TV Pública Argentina.