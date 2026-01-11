Euge Quevedo sorprende y se suma a Camaleón Rojo en Carlos Paz

La temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz tendrá este lunes una sorpresa de alto impacto. Euge Quevedo se incorporará como invitada especial a la función de Camaleón Rojo, el espectáculo protagonizado por Facu Mazzei y producido por Pardo Producciones, que se presenta en el Teatro Libertad.

La artista, conocida popularmente como La Muela, subirá al escenario para compartir un segmento musical junto a Mazzei, en una participación especial que le dará un giro distinto a la función de esta noche. La presencia de Quevedo suma expectativa al show, que viene consolidándose como una de las propuestas más comentadas de la temporada.

El encuentro de ambos artistas promete un momento destacado dentro del espectáculo, combinando carisma, potencia vocal y una puesta que busca sorprender al público carlospacense.

La función será este lunes a las 22 en el Teatro Libertad, con entradas disponibles en Autoentrada y en la boletería del teatro.