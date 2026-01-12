Carlos Paz: Los empresarios teatrales protagonizaron la primera pelea del verano

Ni vedettes, ni humoristas, la primera pelea del verano estuvo protagonizada por los empresarios teatrales. Un verdadero revuelo se generó en el mundo del espectáculo por la decisión de desvincular a Miguel Pardo como socio de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET).

Hubo fuertes cuestionamientos por los beneficios que Pardo Producciones ofrece durante esta temporada y en particular, por la difusión de datos de taquilla que no habrían sido oficializados por la cámara que agrupa a los empresarios teatrales. Esta determinación que tomaron los socios hizo que la comedia «Ni media palabra», la obra protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y El Bicho Gómez, quedara afuera del ranking de los espectáculos más vistos en el país.

Si bien hubo quienes cuestionaron la decisión por considerarla un «absurdo», otros productores se mostraron a favor y denunciaron que Pardo estaba «dinamitando la plaza» en una temporada atípica para las apuestas teatrales.

El propio empresario salió con los tapones de punta luego de la «expulsión» de AADET y dijo en diálogo con «Siesta Animal» de Radio Mitre: «A mí la gente, principalmente de Córdoba Capital, me ayudó con muchas obras que hice desde hace 15/18 años. Hoy que la gente está al límite con su dinero, ¿una asociación dinosáurica me va a imponer que yo no les dé un beneficio? Para mí el teatro es para todos, no para algunos».

El Diario tuvo la oportunidad de dialogar con otros empresarios teatrales que se mostraron críticos por la difusión de datos de taquilla que hizo Pardo al inicio del 2026 y que consideraron «incomprobables» y con «el único propósito de lograr un efecto publicitario para sus espectáculos», no obstante, aclararon que no están de acuerdo con que sea desvinculado de la asociación y soltaron: «Mejor hubiera sido tenerlo adentro para putearlo todos los días».