Crecen los rumores: ¿Tini embarazada de De Paul?

Las redes sociales volvieron a convertirse en una caja de resonancia para la vida privada de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, una de las parejas más seguidas del país. En las últimas horas, una serie de publicaciones compartidas durante sus vacaciones despertó una ola de especulaciones entre los fanáticos, que rápidamente comenzaron a hablar de un posible embarazo de la cantante.

El detonante fue un carrusel de imágenes que De Paul subió a su cuenta de Instagram, donde se lo ve disfrutando de días de descanso junto a Tini en un entorno paradisíaco. Abrazos al atardecer, gestos de complicidad, momentos de relax frente al mar y escenas íntimas marcaron el tono de la publicación. Sin embargo, hubo detalles puntuales que captaron la atención de los usuarios y que, para muchos, no pasaron desapercibidos.

Uno de los focos principales estuvo puesto en un tatuaje reciente del futbolista. En una de las imágenes se aprecia cómo Tini le dibujó tres pequeños corazones con marcador rojo sobre el costado del abdomen, que luego De Paul decidió tatuarse de manera permanente. El gesto fue interpretado como una nueva muestra de amor y compromiso, pero también dio lugar a lecturas simbólicas. En redes, varios usuarios remarcaron que “son tres corazones” y comenzaron a asociarlos con la idea de “ellos dos y alguien más”.

A ese detalle se sumó otra imagen que encendió aún más la conversación: una fotografía de un pájaro, puntualmente un benteveo, que De Paul incluyó en la secuencia de posteos. En el folclore popular argentino y de países vecinos, existe la creencia de que la aparición de este ave cerca de una casa puede ser un presagio de embarazo. Aunque se trata de una superstición sin base científica, el simbolismo fue suficiente para que los seguidores conectaran esa imagen con el resto del contenido compartido.

Por ahora, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul hicieron declaraciones públicas que confirmen o desmientan las versiones.