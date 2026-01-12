Villa Carlos Paz
Emocionante pedido de matrimonio en plena función de «Épico: Legendario»
lunes, 12 de enero de 2026 · 04:23
En medio de la función de "Épico: Legendario", show que encabezan Willy Magia y Mago Matus en Villa Carlos Paz, una pareja se comprometió ante miles de espectadores en el Teatro Luxor.
Con la complicidad de los magos, el novio sorprendió a su novia que engañada fue subida al escenario con la excusa de hacer un truco con gente del público.
La gente presente ovacionó la propuesta y la novia dijo emocionada que “¡Sí!”.
"Épico: Legendario" se presenta de viernes a domingos a las 21,30 hs en el Teatro Luxor.
Las entradas se pueden adquirir a través de www.autoentrada.com