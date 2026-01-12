Emocionante pedido de matrimonio en plena función de «Épico: Legendario»

En medio de la función de "Épico: Legendario", show que encabezan Willy Magia y Mago Matus en Villa Carlos Paz, una pareja se comprometió ante miles de espectadores en el Teatro Luxor.

Con la complicidad de los magos, el novio sorprendió a su novia que engañada fue subida al escenario con la excusa de hacer un truco con gente del público.

La gente presente ovacionó la propuesta y la novia dijo emocionada que “¡Sí!”.

"Épico: Legendario" se presenta de viernes a domingos a las 21,30 hs en el Teatro Luxor.

Las entradas se pueden adquirir a través de www.autoentrada.com