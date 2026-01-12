La comedia «Ni media palabra» sumó funciones en el Teatro Holiday

La comedia «Ni media palabra» sumó nuevas funciones en la ciudad de Villa Carlos Paz. La obra que protagonizan Nicolás Cabré, Mariano Martínez y El Bicho Gómez se ha convertido en una de las más elegidas de la temporada de verano.

Esta semana, el espectáculo tendrá funciones dobles el jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de enero, ampliando así su calendario para que más espectadores puedan disfrutar de una de las obras más convocantes del verano.

El espectáculo se presenta en el Teatro Holiday 1, con funciones de miércoles a domingo a las 22 horas y las entradas pueden adquirirse a través de www.autoentrada.com o en las boleterías del teatro.