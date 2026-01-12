Paquito Ocaño se presenta hoy en el Balneario Municipal Calabalumba

Este viernes, desde las 16 horas, el reconocido músico Paquito Ocaño brindará un show en el Balneario Municipal Calabalumba, en la ciudad de Capilla del Monte. La propuesta cultural será con entrada libre y gratuita, abierta a vecinos y turistas.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Capilla del Monte, que continúa promoviendo espectáculos gratuitos para fortalecer el acceso a la cultura y el disfrute de los espacios públicos.