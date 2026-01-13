Bajo las estrellas, La Falda brilló una vez más

La Falda. La ciudad de La Falda continúa dándole brillo a la temporada con grandes números musicales que hacen vibrar la peatonal.

El último fin de semana se vivió una noche inolvidable de música popular y verano en el Escenario Principal.

Lalo Valle; Takuara y Silvana Aguero le pusieron todo el ritmo a una noche mágica.

"La noche tuvo el broche de oro con el espectacular cierre a cargo de Trajinantes que bajaron del escenario para cantar y bailar con el público. Vecinos y visitantes se encontraron sobre Av. Edén para disfrutar de una fiesta única, con entrada libre y gratuita", dijeron desde el área de Cultura local.

"Los esperamos este fin de semana para seguir disfrutando con más música y talento local. Porque cuando cae el sol, el verano se vive mejor en La Falda", destacaron.