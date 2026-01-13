Bialet Massé se viste de folklore con grandes peñas en la Carpa Gastronómica

Bialet Massé. La música popular vuelve a ser protagonista en Bialet Massé con la Gran Peña Folklórica que tendrá lugar en la Carpa Gastronómica, un espacio que se consolida como punto de encuentro cultural y gastronómico en la región. La propuesta se desarrollará durante noches consecutivas, desde las 21 horas, con entrada libre y gratuita.

Esta noche actuarán los hermanos Chavez, Troveros de Punilla y Cristian Sánchez.

En tanto este miércoles 14, ofrecerá una variada grilla de artistas que representan distintas miradas del folklore actual. Subirán al escenario Misterio Folk, Denise Dané, Jordy Vivas y Nacho y sus Amigos, en un recorrido musical que promete chacareras, zambas y canciones del cancionero popular argentino, en un clima festivo y familiar.

El encuentro continuará el jueves 15 de enero con nuevas voces y estilos. En esta segunda jornada se presentarán Gon Agüero, Keko Garay, Maxi Banegas y Martín Guzmán, artistas reconocidos por su trayectoria y su fuerte vínculo con la tradición folklórica, aportando emoción y raíz a una noche pensada para el canto compartido.

La Carpa Gastronómica de Bialet Massé, ubicada en Ruta 38 y Ramón J. Cárcano, acompañará la propuesta musical con una amplia oferta de comidas y bebidas, fortaleciendo la experiencia integral de peña, donde la música, la gastronomía y el encuentro comunitario se combinan.

Con entrada gratuita y una programación diversa, la Gran Peña Folklórica se presenta como una invitación abierta a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de dos noches de cultura popular, reafirmando el valor de estos espacios como impulsores de identidad y tradición en el corazón del Valle de Punilla.