Euge Quevedo apareció en el Teatro Libertad y cantó junto a Facu Mazzei

Eugenia Quevedo regaló una noche mágica en el verano de Villa Carlos Paz. La cantante se subió al escenario del Teatro Libertad para participar de la función de «Camaleón Rojo», la obra que tiene como protagonista a Facundo Mazzei.

«La Muela» dejó en evidencia el talento y la complicidad que comparten y se animó a una versión tremenda de «Hoy tengo ganas de ti» que hizo estallar al público en aplausos.

También se dieron el gusto de cantar una zamba y recordaron con simpatía cómo nació su amistad hace años. Euge no solo cumplió con el pedido e interpretó algunos clásicos de cuarteto, sino que demostró una vez más su versatilidad artística.

«Camaleón Rojo» se presenta los días lunes a las 22 horas en el Teatro Libertad y las entradas se pueden adquirir por www.autoentrada.com