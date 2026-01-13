La Cumbre del Jazz celebra su tercera edición con dos noches de música

La Cumbre. La ciudad de La Cumbre se prepara para vivir una nueva fiesta de la música con la 3ª edición de La Cumbre del Jazz, un encuentro que ya se consolida como una referencia cultural en el Valle de Punilla. El festival se desarrollará durante dos noches consecutivas, el viernes 16 y el sábado 17 de enero, desde las 21 horas, en la Sala Luis Berti (Belgrano 495), con entrada libre y gratuita.

La programación reunirá a destacados músicos y proyectos del jazz nacional, con propuestas que dialogan con otros géneros y estilos, ofreciendo una experiencia sonora diversa y de alto nivel artístico.

La apertura será el viernes 16 de enero, con la presentación del Tango Jazz Quartet, formación proveniente de Buenos Aires que fusiona el lenguaje del jazz con la identidad del tango, generando un cruce potente y original. En la misma noche, subirá a escena Alapar, banda que aporta una mirada contemporánea y ecléctica al género, combinando jazz, swing y sonoridades urbanas.

El festival continuará el sábado 17 de enero con una programación igualmente destacada. El pianista Andrés Coppa encabezará la jornada con su grupo, aportando una propuesta refinada y expresiva. También se presentará el proyecto BI + Elmer Meza, desde San Juan, sumando una impronta fresca y experimental al encuentro. El cierre estará a cargo de Swing 69, banda reconocida por su energía escénica y su estilo que remite al jazz clásico y al swing de época.

Organizado con el acompañamiento del área de cultura local y el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, La Cumbre del Jazz reafirma su objetivo de acercar propuestas culturales de calidad, promover el encuentro comunitario y fortalecer la identidad cultural de la región.

Con entrada gratuita y una grilla de primer nivel, el festival invita a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de dos noches donde la música será la gran protagonista en el corazón de las sierras.