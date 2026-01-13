Suspendieron la noche del martes del Festival de Jesús María

La organización del Festival de Jesús María resolvió suspender la noche de este martes 13 de enero debido a las intensas lluvias y tormentas fuertes que afectan a la región. La decisión se tomó tras recibir informes meteorológicos que advirtieron sobre precipitaciones intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Desde la organización indicaron que, en este contexto, no estaban dadas las condiciones para garantizar la seguridad del público, los artistas y los trabajadores que participan del evento, por lo que se optó por cancelar la jornada programada.

Asimismo, recomendaron a quienes tenían previsto asistir que sigan atentamente las comunicaciones oficiales, donde se brindará información actualizada sobre la continuidad del festival y eventuales reprogramaciones.