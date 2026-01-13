Suspendieron la noche del martes del Festival de Jesús María

Clima y espectáculos
Suspendieron la noche del martes del Festival de Jesús MaríaLas condiciones meteorológicas adversas obligaron a cancelar la jornada prevista para este 13 de enero por razones de seguridad
La organización del Festival de Jesús María resolvió suspender la noche de este martes 13 de enero debido a las intensas lluvias y tormentas fuertes que afectan a la región. La decisión se tomó tras recibir informes meteorológicos que advirtieron sobre precipitaciones intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Desde la organización indicaron que, en este contexto, no estaban dadas las condiciones para garantizar la seguridad del público, los artistas y los trabajadores que participan del evento, por lo que se optó por cancelar la jornada programada.
Asimismo, recomendaron a quienes tenían previsto asistir que sigan atentamente las comunicaciones oficiales, donde se brindará información actualizada sobre la continuidad del festival y eventuales reprogramaciones.