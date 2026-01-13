Talentos de todo el país quedaron seleccionados para el Pre Cosquín 2026

El Pre Cosquín 2026 entra en su etapa decisiva tras la confirmación de los finalistas de la quinta ronda del 54° Certamen para Nuevos Valores. La nómina fue anunciada luego de la evaluación realizada por el jurado en los distintos rubros de música y danza.

En música, el jurado estuvo integrado por Silvia Lallana, Marcelo Ezequiel del Río y Joel Tortul, mientras que en danza evaluaron Vidala Barboza, Fernando Rodríguez y Juan Peletier. La selección incluyó participantes provenientes de Buenos Aires, Chubut, Santa Fe, Río Negro, Formosa, Córdoba y Mendoza, reflejando el carácter federal del certamen.

En el rubro Solista Vocal fueron seleccionados Pablo Sánchez (Merlo, Buenos Aires), Laureano Ulloa (Puerto Pirámides, Chubut), Valentina Da Silva Alves (Rosario, Santa Fe) y Milena Navarro Pajón (Zárate, Buenos Aires). En Dúo Vocal quedó finalista el Dúo Tacuara, de Rosario, Santa Fe, mientras que en Conjunto Vocal fue elegido el Trío Río Negro, de Choele Choel.

Entre los solistas instrumentales competirán Daniel Moreyra, de Pirané, Formosa, y Andrés Rivarola, de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. En Conjunto Instrumental avanzaron Medianoche Tango, de Santa Rosa de Calamuchita; Flammarion, de Rosario; y Pueblo, de Choele Choel.

En Canción Inédita, los temas finalistas son “Cruzando con temporal” (Rosario), “Caviahue” (Choele Choel) y “Despunta un grito” (Merlo). En Malambo Femenino competirán Milena Barrios, de Merlo, y Magalí Mereles, de Pirané; mientras que en Malambo Masculino fue seleccionado Alexis Logiudice, de Godoy Cruz, Mendoza. En Conjunto de Malambo quedó finalista Del Mismo Campo, de Merlo.

En danza tradicional, las parejas Ortiz–Casarosa (Puerto Pirámides) y Sesto–Huetagoyena (Godoy Cruz) avanzaron a la final, al igual que la pareja Alvero–Barraza (Merlo) en Baile Estilizado. En Conjunto de Baile Folklórico competirán Huentota, de Godoy Cruz, y la Compañía Mujeres Folklóricas Valkirias, de San Martín, Buenos Aires.

La gran final del Pre Cosquín 2026 se realizará los días 17 y 18, cuando los nuevos valores del folklore nacional buscarán un lugar en el escenario mayor.