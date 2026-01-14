Capilla del Monte vibrará con un Festival de Tributos gratuito

Capilla del Monte. La ciudad de Capilla del Monte se prepara para vivir una noche a pura música con el Festival de Tributos, una propuesta cultural y gratuita que tendrá lugar el sábado 17 de enero desde las 22 horas, en el sector de 5 Esquinas, en pleno corazón de la ciudad.

El evento forma parte del ciclo “Veranizate en Capilla del Monte”, impulsado por el Municipio, y reunirá a destacadas bandas tributo que homenajearán a grandes referentes del rock nacional y popular argentino. Durante la noche, el público podrá disfrutar de versiones en vivo de canciones emblemáticas de Tan Biónica, Charly García y Airbag, entre otros artistas.

La grilla del festival incluye las presentaciones de Modo Biónica y Tan Biónica, bandas dedicadas a recrear el universo musical del grupo liderado por Chano Moreno Charpentier; Hello! García y Charly García, que recorrerán distintas etapas de la obra del ícono del rock argentino; y Fugitivos y Airbag, con un repertorio centrado en los grandes éxitos del power trío.

Con entrada libre y gratuita, el Festival de Tributos se suma a la variada agenda cultural de verano que ofrece Capilla del Monte, consolidándose como una alternativa atractiva tanto para vecinos como para turistas que eligen el norte del Valle de Punilla para disfrutar de espectáculos al aire libre.

La cita promete una noche de encuentro, música y celebración, en un escenario natural único al pie del Uritorco, reafirmando el compromiso de la ciudad con la cultura y el acceso gratuito a propuestas artísticas de calidad.