Sierras de Córdoba
El Festival de Cosquín calienta motores para su 66° edición
Cosquín. La 66° edición del Festival de Cosquín, el más importante de la música folclórica argentina, tendrá lugar entre el 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina.
En la Primera Luna se podrá disfrutar de grandes artistas como Jairo y Jorge Rojas. A lo largo de una semana, hasta el 1 de febrero, el festival brillará con lo mejor de la música popular nacional.
Grilla completa
Primera Luna: sábado 24 de enero
Christian Herrera (Consagración 2025)
Jairo
Los Manseros Santiagueños
Susana Baca
Horacio Banegas
Mati Rojas
Emanuel Ayala (Revelación 2025)
Jorge Rojas
Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal
Segunda Luna: domingo 25 de enero
Dúo Coplanacu
Nahuel Pennisi
Flor Castro
Raly Barrionuevo
Paola Bernal
Facundo Toro
Cazzu
Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado
Tercera Luna: lunes 26 de enero
Ahyre
Luciana Jury
Guitarreros
Duratierra
Lucía Ceresani
Cristian Capurelli
Abel Pintos
Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino
Cuarta Luna: martes 27 de enero
Lázaro Caballero
Mariana Carrizo
Orellana Lucca
La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
Paquito Ocaño
Micaela Chauque
Yoel Hernández
Lucio “El Indio” Rojas
Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal
Quinta Luna: miércoles 28 de enero
Leandro Lovato
La Callejera
Silvia Lallana
Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)
Dúo Palma–Sandoval
Ariel Ardit
Lucio Taragno
Luciano Pereyra
Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita
Sexta Luna: jueves 29 de enero
Los Nocheros
Destino San Javier
Yamila Cafrune
Homenaje a Musha Carabajal
Lautaro Rojas
Bruno Arias
Ceibo
Los Tekis
Pre Cosquín: Solista vocal
Séptima Luna: viernes 30 de enero
Juan Fuentes
José Luis Aguirre
El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)
Nati Pastorutti
Emiliano Zerbini
Juanjo Abregú
Adriana Rojas
Chaqueño Palavecino
Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental
Octava Luna: sábado 31 de enero
“Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)
Suna Rocha
Juan Iñaki
Yamila Aguado (Revelación 2025)
Pablo Lozano
Adrián Maggi
Soledad — 30 años
Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional
Novena Luna: domingo 1 de febrero
Peteco Carabajal
Campedrinos
Teresa Parodi
Cuti y Roberto Carabajal
Maggie Cullen
Gauchos of the Pampa
Milo J
Entrega de premios
Entradas: precios y dónde comprarlas
Las entradas para el Cosquín 2026 se pueden comprar a través de Autoentrada. Las mismas van desde $30.800, dependiendo la Luna. Asimismo, menores abonan desde 6 años y las personas con discapacidad tienen las filas 1 a 5 del Sector D reservadas. A continuación te compartimos los precios por Luna:
Primera $35.200
Segunda $41.800
Tercera $35.200
Cuarta $30.800
Quinta $35.200
Sexta $30.800
Séptima $30.800
Octava $35.200
Novena $41.800