El Festival de Cosquín calienta motores para su 66° edición

Cosquín. La 66° edición del Festival de Cosquín, el más importante de la música folclórica argentina, tendrá lugar entre el 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina.

En la Primera Luna se podrá disfrutar de grandes artistas como Jairo y Jorge Rojas. A lo largo de una semana, hasta el 1 de febrero, el festival brillará con lo mejor de la música popular nacional.

Grilla completa

Primera Luna: sábado 24 de enero

Christian Herrera (Consagración 2025)

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal

Segunda Luna: domingo 25 de enero

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado

Tercera Luna: lunes 26 de enero

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucía Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino

Cuarta Luna: martes 27 de enero

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Lucio “El Indio” Rojas

Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal

Quinta Luna: miércoles 28 de enero

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma–Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita

Sexta Luna: jueves 29 de enero

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Pre Cosquín: Solista vocal

Séptima Luna: viernes 30 de enero

Juan Fuentes

José Luis Aguirre

El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)

Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental

Octava Luna: sábado 31 de enero

“Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad — 30 años

Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional

Novena Luna: domingo 1 de febrero

Peteco Carabajal

Campedrinos

Teresa Parodi

Cuti y Roberto Carabajal

Maggie Cullen

Gauchos of the Pampa

Milo J

Entrega de premios

Entradas: precios y dónde comprarlas

Las entradas para el Cosquín 2026 se pueden comprar a través de Autoentrada. Las mismas van desde $30.800, dependiendo la Luna. Asimismo, menores abonan desde 6 años y las personas con discapacidad tienen las filas 1 a 5 del Sector D reservadas. A continuación te compartimos los precios por Luna:

Primera $35.200

Segunda $41.800

Tercera $35.200

Cuarta $30.800

Quinta $35.200

Sexta $30.800

Séptima $30.800

Octava $35.200

Novena $41.800