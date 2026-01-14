Nazarena Vélez celebró el furor de «Suspendan la Boda» en Carlos Paz

La comedia romántica «Suspendan la Boda» volvió a Villa Carlos Paz y lo hizo a lo grande. En su segunda temporada consecutiva en la ciudad, la obra se consolida como uno de los grandes éxitos del verano, con salas llenas, ovaciones de pie y un boca a boca que no para de crecer.

Nazarena Vélez y Santiago «Bocha» Caamaño, productores y protagonistas del espectáculo, no ocultan su felicidad por el presente que atraviesan y sostuvieron a El Diario: «Estamos felices, con una gran respuesta del público. Esta nueva versión de ´Suspendan la Boda´ es un éxito increíble y tengo un maestro arriba del escenario como Roly Serrano. La gente lo ovaciona, lo ama, y a mí me encanta porque es trabajar con un maestro».

La obra, que fue un suceso la temporada pasada en Carlos Paz y siguió en cartelera durante todo el año en Buenos Aires, regresó a las sierras cordobesas renovada, en una sala más grande con nueva escenografía, vestuarios actualizados y el debut teatral de Nacho Castañares. «Nacho trabajó mucho, se tomó todo muy en serio desde el primer ensayo. Tenía la letra sabida y estaba muy entusiasmado. Yo sabía que iba a estar muy bien»; contó Nazarena.

Sobre la decisión de apostar por el mismo espectáculo, Caamaño fue contundente: «Los éxitos no hay que cortarlos. Es muy difícil encontrar un material que la rompa toda, y nosotros lo logramos. Estuvimos acá, hicimos todo el año en Buenos Aires, gira, y el material funciona. Hoy estamos entre los espectáculos más vistos».

El productor también destacó el valor emocional de la obra: «La gente se ríe mucho, pero también se toca el corazón. Es una comedia romántica donde se habla del paso del tiempo, de los sueños, de los sueños frustrados, del cuerpo. Se habla de todo, con muchísimo humor. Por eso el público vuelve, viene por segunda o tercera vez».

Más allá del éxito artístico, Nazarena también resaltó su amor por la ciudad y el valor de trabajar en familia: «Amo Córdoba, amo Carlos Paz, y me encanta laburar con mi familia. Me encanta enseñarles a mis hijos la cultura del trabajo. Para mí es fundamental».

Con funciones a sala llena en el Teatro Candilejas, ovaciones constantes y un público que acompaña en el teatro, en la calle y en las redes, «Suspendan la Boda» se posiciona como una de las grandes apuestas de la temporada 2026 en Villa Carlos Paz.