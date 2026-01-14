Q’Lokura abrirá hoy la edición 2026 del Festival de la Avicultura

Una nueva edición del Festival de la Avicultura se pone en marcha este miércoles 14 de enero en el predio El Paseo de Santa María María de Punilla, que abrirá sus puertas a las 21 horas para albergar el show de Q’Lokura y múltiples ofertas gastronómicas. El viernes 16 será el turno de los clásicos de Dyango y la alegría del dúo venezolano Mau y Ricky.

Del cuarteto al bolero, del pop latino al folclore, la fiesta está completa y hay opciones para todos los gustos.

Se inaugura oficialmente la temporada de verano 2026 con uno de los eventos más esperados del calendario cultural de Punilla.

El festival continuará el sábado 17 de enero, una de las noches que más expectativa genera, con Abel Pintos y Axel como grandes protagonistas de dos de los conciertos más esperados por el público. La 34ª edición cerrará con la presencia de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, que llegarán por primera vez al imponente escenario entre las sierras el próximo jueves 22 de enero.

Las entradas están a la venta en Edén Entradas y en la Municipalidad de Santa María de Punilla, con valores diferenciados según el día y la ubicación, y pueden adquirirse de manera online. Además, el Predio El Paseo cuenta con su boletería en puerta para que no te quedes sin tu entrada y el evento contará con transmisión en vivo a través de Cadena 3 y la TV Pública.