Roly Serrano emocionado: «No hay palabra que defina lo que estoy viviendo»

Roly Serrano atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su carrera artística y protagoniza la obra «Suspendan la Boda» en la temporada de Villa Carlos Paz. El reconocido actor volvió a subirse a un escenario y fue recibido por el público cordobés con una ovación que lo conmovió hasta las lágrimas.

Con la sala colmada y su nombre coreado por los espectadores, no ocultó su emoción: «No hay palabra que defina la emoción que recibo con la devolución de la gente. No hay palabra. Un teatro lleno que coree tu nombre… es una maravilla que suceda eso»; expresó visiblemente movilizado, en diálogo con El Diario.

El actor, que atravesó momentos difíciles en su vida personal y de salud tras el grave accidente que sufrió en marzo del 2024, se mostró profundamente agradecido: «Me siento muy agradecido a la vida, porque me han pasado un montón de cosas que no supe manejar, pero la vida siempre me respondió bien»; dijo. «Ir por la calle y que alguien te quiera dar un abrazo y te diga ‘oré por vos’, ‘pensé en vos’… es muy fuerte, muy emocionante»; agregó.

Serrano también valoró especialmente el cariño de las familias cordobesas y del equipo que lo acompaña en esta temporada: «Me miman, no sabés cómo. Me dijeron ‘te vamos a cuidar’ y lo están haciendo de una manera increíble».

Sobre la decisión de instalarse en Córdoba para esta temporada teatral, fue contundente: «No vine por un contrato ni por la plata. Vine porque era un trabajo serio, con un grupo serio, para hacer una obra en serio. Acá hay un equipo de gente, y eso se nota arriba del escenario. Como en el fútbol, no gana uno solo, gana el equipo».