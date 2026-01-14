Willy Magia fue papá por segunda vez, la bienvenida a Santiago

«Willy Magia» fue papá por segunda vez y compartió su alegría en las redes sociales. El ilusionista cordobés, fanático de Belgrano, vive un verano pleno, con la llegada del pequeño Santiago y las exitosas funciones en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz donde comparte escenario con el Mago Matus.

Se trata del primer hijo que tiene con su pareja, Constanza Ferrer y su posteo se llenó de saludos de famosos.

«Bienvenido, Santiago. Te estábamos esperando. Llegaste con tanto amor. Mamá, papá y Feli»; escribió el artista, quien es padre de una hija que cumplió siete años y es producto de otra relación.

Entre los primeros en darle la bienvenida a Santiago, estuvieron Gastón Massa, el futbolista Coki Susvielles, Gabriela Tessio, Soy Rada, Camilo Nicolás, Raúl Sencillez de Los Caligaris y el Bocha Houriet.