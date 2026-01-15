Avicultura 2026: Q´Lokura desató la fiesta en el corazón de Punilla

Las sierras de Córdoba comenzaron a vibrar al ritmo del Festival de la Avicultura 2026, que tuvo una buena convocatoria en su noche inaugural y el cuarteto de Q’Lokura. En la previa de su presentación, Nicolás Sattler y Facundo «Chino» Herrera dialogaron con la prensa sobre el presente de la banda, la cercanía con el público, la declaración del cuarteto como patrimonio cultural y los ambiciosos proyectos internacionales que se vienen.

Con un clima de fiesta y expectativa total, la banda fue recibida entre aplausos y ovaciones. «Es una locura estar de nuevo acá»; coincidieron los cantantes, quienes agradecidos por el cariño del público cordobés que, una vez más, colmó el predio.

Durante la ronda de preguntas, uno de los temas centrales fue la reciente declaración del cuarteto como patrimonio cultural y la posibilidad de que se enseñe en las escuelas. En ese sentido, los artistas destacaron la importancia de seguir defendiendo y difundiendo el género.

«El cuarteto es identidad, es cultura, es historia viva. Que se reconozca y se enseñe es algo hermoso»; remarcaron.

Consultados sobre la transición que vivieron al dejar atrás proyectos anteriores para apostar de lleno a Q’Lokura, declararon: «No fue fácil, fue una transición dura, pero muy linda. Teníamos claro el objetivo: queríamos nuestro propio proyecto, nuestras propias decisiones. Había ideas que antes no podíamos plasmar y hoy sí. Cambiamos la estructura musical, nos animamos a más y eso nos acompañó mucho».

«Antes de fin de año presentamos en Buenos Aires el Tour 2026 de Q’Lokura. Vamos a Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay. Para nosotros es todo nuevo, es un sueño poder llevar nuestra música a otros países. Ya estuvimos en España y Estados Unidos reencontrándonos con argentinos, y ahora queremos hacer bailar a todos»; contaron con entusiasmo.