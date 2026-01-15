Guerra de taquilla: AADET denunció que Pardo no le pagaba al sindicato de actores

El enfrentamiento entre Miguel Pardo y la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales sigue sumando capítulos y calienta el verano en Villa Carlos Paz. El empresario acusó a la entidad de ser «indulgente y arbitraria» y cuestionó que sus producciones no fueran parte del ranking semanal de espectadores, mientras que la comisión directiva de AADET sacó un comunicado donde denunció que el propietario del Teatro Luxor fue «desvinculado somo socio» porque «no pagaba en tiempo y forma» a la Asociación Argentina de Actores y «eludió cargas sociales».

«El señor Pardo no reviste la condición de socio por haber incumplido en forma reiterada durante los últimos años sus obligaciones profesionales, a diferencia de los más de 100 otros socios que no tienen inconvenientes en hacerlo de forma regular. Cualquier otra interpretación o lectura que exceda este alcance resulta errónea y tergiversada»; aclararon en torno a las declaraciones de Pardo, sobre una presunta intencionalidad de la asociación en perjudicar ala plaza teatral de Carlos Paz.

«La productora Giopar SRL, representada por Miguel Pardo, ha venido incurriendo desde hace años en reiterados incumplimientos, los cuales le fueron advertidos en numerosas oportunidades. En los últimos meses del año pasado, y ante nuevos incumplimientos, incluyendo el pago fuera de término de obligaciones contractuales de actores/ actrices y de seguridad social, entre otras, la Comisión Directiva de AADET resolvió por unanimidad su desvinculación como socio, conforme al Estatuto y a los procedimientos institucionales vigentes»; informaron esta tarde desde AADET.

«Dentro de las múltiples tareas que AADET desarrolla para el estímulo de la actividad teatral y musical del país, se encuentra la de elaborar la estadística de afluencia de espectadores a las salas y/o los espectáculos producidos por sus asociados. El objetivo no es otro que dar información fehaciente y fidedigna a sus propios asociados y sobre la base de la información que dichos asociados, de buena fe, proveen y certifican. En base a esa estadística, AADET informa rankings y reportes de actividad exclusivamente sobre espectáculos producidos por sus socios y socias, conforme a criterios institucionales claros y por todos sus socios conocidos. Las producciones de Miguel Pardo no pueden ser parte del ranking elaborado por AADET salvo que se desarrollen en la sala de un socio, por la sencilla y básica razón de que el Sr. Pardo no es socio de AADET. De ahí que los espectáculos producidos por Miguel Pardo en la ciudad de Villa Carlos Paz, no pueden ser incluidos en los informes y rankings de AADET, mientras que sus producciones en la ciudad de Mar del Plata si lo son»; argumentaron desde la centenaria entidad.

«Las aseveraciones respecto a la vocación de AADET por perjudicar a la plaza turística de Villa Carlos Paz, son una muestra de mala fe inaceptable. Por lo contrario, es fundamentalmente en defensa de todos los otros productores y salas asociadas de todo el país y, especialmente de la Provincia de Córdoba, que AADET protege mediante reglas claras a quienes trabajan de manera responsable y respetuosa para con sus pares y con los sindicatos de nuestra actividad»; concluyeron desde la asociación.