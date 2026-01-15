La noche de Luciano Pereya, Nahuel Pennisi y La Konga encendió a Jesús María

Tras haberse suspendido la jornada del martes pasado a causa de las intensas lluvias, la fiesta volvió a Jesús María y se vivió una noche de emociones en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María.

La grilla incluyó las presentaciones de La Konga, Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi que hicieron delirar al público presente en el Anfiteatro José Hernández. También se destacaron las actuaciones de Maggie Cullen y La Callejera.

Para este jueves 15 de enero, se anuncia la presentación de Soledad Pastorutti, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal y Orellana Luca, en una jornada donde el folclore será el gran protagonista. El clima no le está jugando una buena pasada a esta edición y para hoy, se prevén lluvias intensas hacia la tarde y una temperatura máxima que alcanzaría los 28 grados.

La buena noticia es que para mañana viernes 16, se anuncia una noche excepcional y la grilla contará con las presentaciones del Chaqueño Palavecino y El Loco Amato y la visita del presidente Javier Milei.