Lali anunció su boda con Pedro Rosemblat

Brasil. En medio de sus vacaciones en Brasil, Lali Espósito anunció que se casa con Pedro Rosemblat luego de casi dos años de relación. La cantante lo comunicó por medio de un tierno posteo cargado de fotos luciendo su anillo de compromiso y la sencilla frase “Nos casamos”.

En la primera imagen, Lali aparece emocionada, con gafas doradas y camiseta blanca, luciendo el anillo en su mano izquierda y una expresión de alegría que refleja el especial momento. En otra foto, se la ve junto a Pedro en la playa, abrazados y sonrientes bajo el sol, mientras ella apoya la mano —y el anillo— sobre el rostro de su futuro esposo. También compartió un plano detalle del anillo: una pieza de oro con dos piedras, una cuadrada y otra redonda, de diseño original y delicado.

El carrete incluye una postal espontánea de la pareja celebrando de noche, entre risas y gestos de complicidad, y otra imagen borrosa y divertida en la que ambos disfrutan de la playa y el verano. Con este anuncio, Lali y Pedro oficializaron su compromiso, celebrando el presente y el amor en una secuencia de fotos que rápidamente generó repercusión y mensajes de felicitaciones de parte de colegas y seguidores.