Pardo en guerra con AADET por la taquilla de Villa Carlos Paz

El empresario Miguel Pardo sacó un duro comunicado donde brindó detalles sobre el enfrentamiento que tiene con la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) por los números de la taquilla en Villa Carlos Paz y las promociones de sus espectáculos. Como consecuencia de la polémica, las obras de Pardo Producciones quedaron afuera del ranking que se elabora cada temporada de verano y el productor fue desvinculado de la entidad.

«El teatro no solo llena salas, llena la ciudad»; se titula el texto que fue difundido este jueves 15 de enero y donde sostiene: «La correcta medición y difusión de la actividad teatral no es una disputa entre productores ni un interés sectorial, sino una herramienta económica y estratégica que impacta directamente en el posicionamiento, la competitividad y el prestigio de una plaza teatral».

«Los espectáculos producidos por PARDO PRODUCCIONES Y ASOCIADOS que convocan más de 12.000 espectadores semanales, se ven perjudicados por la omisión arbitraria en los rankings publicados por AADET, ya que no se refleja el volumen real de público en esta temporada de verano de Villa Carlos Paz, en la gran Provincia de Córdoba. En consecuencia se debilita así su comparación con otras plazas del país afectando su imagen como destino cultural, artístico y turístico lo que implica un grave perjuicio por discriminación en relación con otros destinos turísticos, culturales y artísticos»; argumentó.

«Las estadísticas teatrales no son neutras: inciden en decisiones de inversión, planificación comercial, asignación de recursos públicos y privados, y en la percepción de medios, sponsors, artistas y espectadores. Cuando los datos son incompletos, es decir parciales, se construye un relato erróneo, falaz, que perjudica no solo a los espectáculos sino a toda la ciudad. El impacto trasciende al sector teatral. Cada espectador moviliza consumo gastronómico, transporte, comercio y turismo, sosteniendo miles de puestos de trabajo, directos e indirectos. Omitir con intencionalidad manifiesta la gran concurrencia de espectadores implica debilitar el ecosistema económico y cultural completo de la ciudad y de la provincia toda. Y más grave aún, causa un perjuicio de irreparable solución a los elencos integrados por grandes artistas que trabajan arduamente durante todo el año preparándose

para representar sus personajes, para su público y son abandonados sin más por esta asociación indulgente y arbitraria, llamada AADET y la pésima gestión de su Gerenta General, la del presidente de la Comisión Directiva actual, como así también parte de

algunos de sus miembros (no todos)»; disparó el propietario del Teatro Luxor.

Pardo también aseguró que busca «defender criterios claros, verificables y transparentes de medición», lo que «no implica favorecer a un productor individual, sino que protege a toda una comunidad teatral, resguarda el valor simbólico y económico de la plaza y garantiza reglas previsibles para su sostenibilidad».

«Los espectáculos se defienden con números reales. Nuevamente, AADET publica datos parciales y subjetivos EN PLENA TEMPORADA. Desconoce claramente grandes espectáculos producidos en una de las plazas teatrales más importante y convocante del país»; añadió, en referencia a la difusión de mediciones donde no está incluida la comedia «Ni media Palabra» (protagonizada por su yerno, Nicolás Cabré y con producción de su hija, Rocío Pardo); «Épico Legendario», el show de Willy Magia y el Mago Matus; los recitales de La Konga y el espectáculo de Camilo Nicolás, entre otros.