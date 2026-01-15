Rodio visita Carlos Paz para dialogar con productores y elencos

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, visitará Villa Carlos Paz este jueves 15 de enero, a las 23 horas, para participar de un encuentro con referentes de la temporada teatral en el teatro Holiday Cinema, ubicado en 9 de Julio 53.

Durante la visita, Rodio se reunirá con el empresario y productor teatral Miguel Pardo y con los protagonistas de la obra “Ni media palabra”, una de las propuestas que integra la cartelera de la temporada de verano en la ciudad.

La actividad se enmarca en las políticas de fomento y promoción de la economía naranja impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que buscan poner en valor a los festivales, espectáculos y eventos culturales como motores de generación de empleo y desarrollo económico, especialmente en destinos turísticos clave como Villa Carlos Paz.