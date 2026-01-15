Con una grilla artística para todos los gustos que estuvo encabezada por Q´Lokura y una buena convocatoria de público, Santa María de Punilla vivió la primera noche del Festival de la Avicultura 2026, una de las celebraciones más emblemáticas de la localidad y de todo el Valle de Punilla. La intendenta Silvia Rocchietti encabezó la apertura y expresó su satisfacción por el acompañamiento del público y el crecimiento sostenido del evento.

Vecinos y turistas se congregaron en el predio El Paseo para disfrutar la jornada inaugural de un evento que se ha transformado en un clásico de cada temporada de verano.

«Tenemos muchas expectativas, muy felices y viviendo una noche hermosa. La verdad que la plaza está colmada de gente y estamos muy felices de que haya comenzado este Festival de la Avicultura 2026»; destacó Rocchietti a El Diario.

La mandataria subrayó además la importancia económica y turística que tiene esta fiesta para la región: «Se trabaja todo el año, es una fuente de ingreso no solo para la gente de Santa María sino para todo Punilla. Todos los festivales mueven la economía y son muy favorables para el turismo. Para Santa María de Punilla es un orgullo. Es un festival emblemático y está posicionando a nivel nacional y provincial. Es mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero se hace con orgullo».

Es además uno de los eventos gastronómicos más esperados y donde el pollo es protagonista.

En el plano artístico, la grilla 2026 sorprende por su diversidad y nivel, artistas locales, nacionales e internacionales se dan cita en el escenario mayor. Para esta edición, se espera la presencia de Mau y Ricky, Abel Pintos, Axel y Dyango, entre otros. Este año, la organización sumó una apuesta cultural dentro del predio con espacios de collage, pintura, fotografías y propuestas interactivas.

«Queremos que sea una experiencia, la experiencia del Festival de la Avicultura. Que la gente venga a vivir algo distinto»; explicó la intendenta, quien destacó la convocatoria de la noche inaugural.

Es importante destacar, que la agenda festiva continuará con uno de los eventos más esperados del verano: la Fiesta Chayera de Sergio Galleguillo, quien celebrará su cumpleaños en Santa María de Punilla. Según pudo conocerse, estarán presentes figuras como La Pepa Brizuela, Piñón Fijo y Ricky Maravilla, entre otros.