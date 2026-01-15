Capilla del Monte

Se presentaron las Guerreras K-Pop en el Cine Teatro Enrique Muiño

Espectáculos
jueves, 15 de enero de 2026 · 01:29

Capilla del Monte. En el marco de Veranizate, la propuesta de la Municipalidad de Capilla del Monte para esta temporada de verano, se presentaron las Guerreras K-Pop en el Cine Teatro Enrique Muiño.

La lluvia no pudo detener la energía de los más pequeños y este martes el Muiño estuvo colmado por niños y adolescentes, que llenaron la sala y cantaron, bailaron y disfrutaron el show de las Guerreras K-pop

La propuesta diversa del Municipio atendiendo a todos los gustos y edades hace de Capilla del Monte el destino ideal de esta temporada.

Guerreras K-Pop Capilla del Monte

