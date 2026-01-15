Tres noches de folklore y encuentro en la Carpa Gastronómica de Bialet Massé

Bialet Massé. La Carpa Gastronómica de Bialet Massé se prepara para vivir un fin de semana a puro folklore, música en vivo y tradición popular con la realización de la Gran Peña Folklórica, una propuesta cultural abierta a toda la comunidad y a quienes visitan la región durante la temporada de verano.

Las peñas se desarrollarán durante tres noches consecutivas, a partir de las 21 horas, con entrada libre y gratuita, en el predio ubicado sobre Ruta 38 y Ramón J. Cárcano, consolidando este espacio como un punto de encuentro para la cultura y la gastronomía local.

La programación comenzará esta noche, con las presentaciones de Gon Agüero, Keko Garay, Maxi Banegas y Martín Guzmán, artistas que ofrecerán un repertorio cargado de raíces folklóricas y canciones populares.

La propuesta continuará mañana viernes 16 de enero, con un escenario diverso que reunirá a Agustín Toro, Vecinos, Córdoba Canta y Misterio Folk, combinando nuevas voces y grupos consolidados del cancionero regional.

El cierre será el sábado 17 de enero, con la participación de Martín Guzmán, Keila Oses, Alma Serrana y Baltazar Gutiérrez, en una noche que promete emoción, danza y celebración colectiva.

Desde la organización destacaron que la Gran Peña Folklórica busca revalorizar la música popular argentina, generar espacios de encuentro familiar y fortalecer la identidad cultural serrana, sumando además la propuesta gastronómica como parte de la experiencia.

Con guitarras, bombos y voces que recorren la historia y el presente del folklore, Bialet Massé invita a disfrutar de tres noches para cantar, compartir y celebrar lo nuestro, bajo el cielo de las sierras y al calor de la peña.