Ariel Ardit y Lidia Borda presentarán en La Cumbre su show de tango

La Cumbre. Los reconocidos exponentes del tango contemporáneo Ariel Ardit y Lidia Borda llegarán a Sala Luis Berti de La Cumbre para presentar “Somos”, un espectáculo a dos pianos junto a los maestros Daniel Godfrid y Andrés Linetzky.

El show tendrá lugar el sábado 31 de enero a las 21 horas, en la sala ubicada en Belgrano 495. Las entradas anticipadas tienen un valor de 20.000 pesos, mientras que en puerta costarán 25.000 pesos.