El Experimento de la Semana Blanca: rock, teatro inmersivo y ritual escénico

Villa Carlos Paz. Por segundo año consecutivo, el Salón Auditorio Municipal de Villa Carlos Paz se convierte cada lunes en el epicentro de una experiencia artística fuera de lo convencional. El Experimento de la Semana Blanca propone un cruce potente entre música rock en vivo, actuación y danza, dando forma a un ritual escénico contemporáneo que interpela los sentidos y desafía el rol tradicional del espectador.

La propuesta, que se desarrolla en el espacio ubicado en Liniers 50, se inscribe dentro del teatro inmersivo y se presenta como una experiencia multisensorial, viva y cambiante. Nada ocurre de manera aislada. La música acompaña a la escena, la escena ilustra a la música y el cuerpo ocupa y expande cada rincón del lugar, generando una integración total de lenguajes. Aunque cada función es única, el espectáculo conserva una identidad clara y reconocible.

Actores, bailarines y músicos confluyen en una performance de fuerte impronta cultural, inspirada en obras y conceptos que atraviesan la historia y la cultura popular, como La Divina Comedia, Kafka, los Siete Pecados Capitales, el Génesis, el Apocalipsis, las guerras mundiales y las reflexiones contemporáneas en torno a la Inteligencia Artificial y su impacto sociocultural.

El eje narrativo gira en torno a un experimento estructurado en siete días. Con la intervención de una entidad y su ayudante, un sujeto de experimentación debe atravesar “la Semana Blanca” como parte de un proceso de transformación liberadora. El desenlace, según adelantan sus creadores, es tan inesperado como contundente.

La experiencia sonora y emocional está a cargo de la banda de rock alternativo Calaveras y Flores, mientras que el trabajo actoral y coreográfico es desarrollado por Punto Centro Estudio. La producción general corresponde a White Weeks Producciones. En términos visuales y escenográficos, el espectáculo prioriza la transformación simbólica por sobre los grandes despliegues técnicos, construyendo atmósferas que impactan y dejan huella.

Lejos de una posición pasiva, el público es invitado a participar activamente. Asistir, volver, recomendar y colaborar a la gorra forman parte del espíritu de este proyecto colectivo, que apuesta a la continuidad, al trabajo conjunto y al fortalecimiento del desarrollo cultural local con proyección regional.

Funciones

Enero y febrero de 2026

Lunes, 21 y 23 hs

Salón Auditorio Municipal, Liniers 50, Villa Carlos Paz

Show a la gorra, colaboración consciente

Aporte sugerido: 8.000 a 10.000 pesos