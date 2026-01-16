Hoy arrancan los Carnavalles 2026 en Valle Hermoso

Esta noche arrancan los Carnavalles 2026 en la ciudad de Valle Hermoso. Se promocionan dos noches para olvidarse del reloj y acordarse de disfrutar, con shows musicales en vivo, comparsas, food-trucks, espuma, puestos artesanales y gastronómicos y concursos de disfraces.

Se realizarán en la Plaza Manuel Belgrano durante los días viernes 16 y sábado 17 de enero a las 21 horas.

Para esta jornada, se anuncia la presentación de Jessi Díaz, Calle Vapor y el Concurso de Disfraces de Niños. En tanto, el sábado será el turno del Carnaval Chayero, El Embrujo, Grupo Cristal y el Concurso de Disfraces para Adultos.