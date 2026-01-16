La lluvia inundó el anfiteatro y se suspendió el Festival de Jesús María

Una lluvia torrencial inundó el Anfiteatro Miguel Hernández y obligó a suspender la programación del Festival de Jesús María. La medida se tomó alrededor de la una y media de la mañana, tras el show de Soledad, y El Indio Lucio Rojas y Paquito Ocaño no lograron subir al escenario.

La comisión organizadora todavía no informó que sucederá con los artistas que no pudieron tocar.

El mal clima le está jugando una mala pasada la edición 2026 de la gran fiesta de la doma y el folclore. Lo que comenzó como una fiesta en la noche del jueves 15 de enero, se fue oscureciendo con las nubes de tormenta que colmaron el cielo.

Un verdadero diluvio se desató poco después de la medianoche y muchos espectadores decidieron irse antes de lo previsto. Pero además, las condiciones no eran mejores sobre el escenario y había peligro para los artistas.

Como si fuera poco, el agua inundó los pasillos del Anfiteatro José Hernández y hubo que evacuar el predio.