Marcelo Rodio: “Veo a Carlos Paz hermosa, con más de 80 obras”

Villa Carlos Paz. El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, estuvo anoche en Villa Carlos Paz, visitó el Teatro Holiday junto al empresario Miguel Pardo y subrayó el impacto económico y social de la temporada teatral y festivalera en toda la provincia.

Al referirse específicamente a Villa Carlos Paz, el funcionario no dudó en elogiar la temporada: “Veo a Carlos Paz hermosa, con más de 80 obras en cartel. Cuando veo muchas obras de teatro, veo muchas fuentes de trabajo”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la ciudad ofrece propuestas para todos los gustos y edades, y que el teatro cumple un rol central en la experiencia de quienes eligen vacacionar en familia. “Genera trabajo, pero también mucha alegría a miles de personas”, destacó.

Rodio celebró el intenso movimiento artístico de la temporada y remarcó el rol clave de la cultura como generadora de empleo, turismo y desarrollo económico en Córdoba.

“Realmente muy contento, muy feliz. Estamos trabajando de norte a sur, de este a oeste, recorriendo toda la provincia, que tiene más de 400 festivales. Es impresionante la cantidad de obras de teatro que tenemos”, expresó Rodio, al tiempo que valoró también la actividad de los museos provinciales en la ciudad capital.

Córdoba, provincia líder en festivales y teatro

Rodio afirmó que Córdoba es hoy “la provincia con más festivales del país” y destacó que la agenda cultural se sostiene durante todo el año, con una fuerte impronta en la temporada de verano.

“Somos líderes indiscutidos en materia de espectadores, Carlos Paz también, comparada con otras plazas como Mar del Plata o la Capital Federal”, aseguró, y agradeció especialmente a los productores teatrales: “A los chicos, medianos y grandes, que ponen tanta pasión, tanto empeño y tanta inversión para que miles de espectadores vivan un verano mágico”.

La cultura como motor de trabajo y desarrollo

El titular de la Agencia Córdoba Cultura puso especial énfasis en el impacto económico de la llamada economía naranja, alineándose con el discurso del gobernador Martín Llaryora. “Más de 200.000 puestos de trabajo se generaron en diciembre, y eso se nota en el transporte, en los emprendedores, en las pymes y en todo lo que rodea a los eventos multitudinarios”, señaló.

Rodio subrayó que el crecimiento cultural es resultado de una sinergia entre el sector público y el privado: “No es solo trabajo del Estado, es un trabajo conjunto que genera un derrame económico muy importante, que queda en nuestras ciudades y fortalece el comercio local”.

Museos y teatros colmados en Córdoba capital

Rodio también brindó cifras que reflejan el buen momento cultural en la capital provincial: “Tenemos más de 17.000 visitantes en los museos, algo inusual para una época estival”. Además, anticipó una cartelera destacada para los teatros Real y Libertador a partir de febrero, con continuidad durante Semana Santa, vacaciones de invierno y fines de semana largos.

“Qué bueno que Milei venga a los festivales”

Finalmente, el funcionario celebró la presencia del presidente Javier Milei en el Festival de Jesús María: “Qué bueno que le haya dado la razón al gobernador Llaryora y venga a los festivales. Para nosotros es muy importante porque reivindica el valor de la economía naranja”.

Con números que superan los 250 mil espectadores en festivales, más de 45 mil asistentes a teatros en Carlos Paz y alrededores, y casi 20 mil visitantes en museos, Rodio cerró reafirmando el compromiso del Gobierno provincial: “Estamos para apoyar a los grandes productores, pero también a los más chicos, porque todos ponen a la cultura cordobesa por encima de todo”.