Mariana Clemensó volvió con la segunda temporada de Mestiza

La danza, la emoción y las raíces identitarias vuelven a encontrarse en los escenarios de Villa Carlos Paz de la mano de Mariana Clemensó, quien presenta la segunda temporada de «Mestiza» en Mónaco Space. Se trata de un espectáculo que ya se consolidó como una de las grandes propuestas culturales del verano 2026.

Bajo la producción de Ángel Carabajal, se redobla la apuesta con una técnica impecable y una propuesta artística que combina música en vivo, danza y teatro en una experiencia sensorial completa.

«Es una producción maravillosa, con una técnica y una puesta en escena impactante. No solo van a ver una banda impresionante en vivo y un despliegue tremendo de bailarinas, sino también una historia, una obra de teatro que te lleva de viaje»; expresó la artista, quien se inspiró en la obra original y sumó además canciones inéditas, vestuario completamente renovado y una estética más grande, colorida y potente.

«Mestiza» cuenta con más de 26 artistas en escena, convirtiéndose en la compañía de ballet más numerosa de la temporada en Carlos Paz. A eso se suma una escenografía impactante y más de cien metros de pantallas que envuelven al espectador.

«Es una gran apuesta, la más fuerte hoy en Carlos Paz. Estoy muy orgullosa y feliz de ver al público tan emocionado. La gente sale con lágrimas, muy conmovida. Yo misma salgo a abrazarlos y a sacarme fotos porque no quiero perder ese contacto, esa cercanía que tan bien me hace. Yo siento que Carlos Paz volvió a apostar por mí. Me siento una hija de Carlos Paz, el público cordobés me adoptó y me dio muchísimo cariño. El año pasado fue el boca a boca de la gente lo que hizo crecer la obra»; añadió.

La propuesta también seduce al turismo por su fusión de estilos: flamenco, folclore, tango argentino y danza árabe se entrelazan en un mismo escenario, generando una conexión profunda con las raíces culturales. «No venís a ver solo flamenco. Venís a ver una mezcla de estilos que te conecta con tus raíces y te vuela la cabeza musical y visualmente. Es básicamente contar mi historia»; concluyó Mariana Clemensó.