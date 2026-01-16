Miguel Pardo le respondió a AADET: “Eso ya está judicializado”

Villa Carlos Paz. En el marco de la visita del presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, al Teatro Holiday, el empresario teatral Miguel Pardo brindó declaraciones en las que defendió su gestión artística, resaltó el impacto de la temporada en Villa Carlos Paz y se refirió al conflicto que mantiene con la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET).

“Estamos produciendo, estamos trabajando en conjunto con un gran equipo, con mis hijos, con mi yerno (Nicolás Cabré) —que ahora está actuando en la obra “Ni media palabra”— y con la visita de Marcelo Rodio, que es un honor para nosotros”, expresó Pardo.

El conflicto con AADET

Consultado sobre el comunicado de AADET, que informó su desvinculación como socio por presuntas irregularidades, Pardo fue categórico: “El comunicado no lo leí, pero mis abogados sí. Eso ya está judicializado”.

En ese sentido, sostuvo que la entidad “refleja una realidad que no es”, ya que —según afirmó— solo contabiliza la asistencia de sus socios y no la totalidad del movimiento teatral. “Ellos publican 5.000 o 6.000 espectadores y omiten los 12.000 que tienen mis espectáculos por semana. Eso quiere decir que en Carlos Paz hay casi 20.000 espectadores semanales solo en teatro”, señaló.

El empresario pidió no desviar el foco: “El tema con la asociación está en la Justicia. No opaquen lo hermoso que tiene el espectáculo y el show. La cultura y el teatro son lo más importante”.

Pardo amplió la mirada más allá de la villa serrana: “Hay que sumar los festivales y los grupos teatrales más chicos que trabajan en Cosquín, La Falda, Mina Clavero, Santa Rosa o Alta Gracia. Es una sumatoria enorme, con muchas fuentes de trabajo y artistas felices”.

Propuestas de nivel internacional

El empresario también destacó el desempeño de sus producciones durante la temporada. “Estoy reconforme con los números. Con “Ni media palabra”, aunque no figuremos en algunos rankings, estamos primeros en recaudación y en espectadores”, aseguró.

Especial mención hizo para “Épico, legendario”, el show protagonizado por Matus y Willy Magia: “Es un espectáculo de características internacionales. Cuando lo vean van a decir: ‘¿Estoy en Las Vegas?’ No, están en Carlos Paz, en Córdoba, en la mejor provincia de la Argentina”.

Villa Carlos Paz, una elección permanente

Más allá de la polémica, Pardo remarcó su fuerte vínculo personal y profesional con la ciudad. “Sigo eligiendo a Villa Carlos Paz primero. Mis hijas nacieron acá, me siento cordobés, me siento carlospacense”, afirmó.

Aunque también reconoció que apuesta fuerte en Mar del Plata. “Tenemos espectáculos que lideran en cantidad de espectadores, como Fátima Flores o Pretty Woman, la comedia musical número uno de la Argentina”, concluyó.