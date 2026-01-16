¿Qué dijo Julio Iglesias sobre las denuncias de abuso sexual y maltrato?

El cantante Julio Iglesias rompió el silencio tras las graves denuncias de abuso sexual y maltrato que hicieron sus ex empleadas y defendió su inocencia. La estrella internacional negó los hechos y publicó un comunicado donde dijo: «Aún me quedan fuerzas para que se conozca la verdad».

«Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer»; expresó.

«Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave»; manifestó Iglesias, quien dijo que las acusaciones son «absolutamente falsas».

Dos ex empleadas denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales, acoso y abuso de poder. Las mujeres contaron que el consagrado artista las «manoseaba y las humillaba» mientras trabajaban en sus mansiones en República Dominicana y Bahamas y relataron las graves situaciones que debieron afrontar.

Tras una investigación periodística que llevó varios años, salieron a la luz los testimonios de las denunciantes y causaron conmoción.

Se trata de una empleada doméstica y una fisioterapeuta, quienes relataron situaciones de control extremo, tocamientos no consentidos, insultos y presiones para mantener relaciones sexuales con el artista, de entonces 77 años. Asimismo, dijeron que vivieron en un clima de «miedo constante, vigilancia permanente y amenazas de despido».