Bizarrap grabó con Gorillaz y cumplió un sueño

Buenos Aires. Bizarrap confirmó desde sus redes sociales un avance significativo en su carrera al compartir con sus seguidores la noticia sobre su nueva colaboración, calificándola como “otro sueño cumplido”.

El mensaje había generado una respuesta inmediata en sus canales digitales. Bizarrap optó por mostrar el anticipo de este proyecto, reafirmando así la tendencia de artistas latinos que impulsaron su proyección global mediante alianzas estratégicas.

“Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando”, destacó el productor oriundo de Ramos Mejía. “Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: Gorillaz”, agregó Gonzalo Conde, tal su nombre, para lanzar al mundo la canción.





“Orange County” incluye también a las artistas Kara Jackson y Anoushka Shankar, y fue lanzada junto a “The Hardest Thing”, que se destaca por la inclusión póstuma del baterista Tony Allen, quien falleció en 2020 y cuya voz abre la pieza. La canción explora el dolor y la despedida, sumando una dimensión emocional significativa a la obra.

Ambos ya pueden escucharse en plataformas digitales y en formato físico en vinilo de 7? de edición limitada. Formarán parte de The Mountain, el noveno álbum de la banda virtual británica capitaneada por Damon Albarn, que contendrá 15 canciones y reunirá una amplia gama de colaboradores internacionales. El equipo de producción, compuesto por James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., trabajó en estudios ubicados en Londres, distintas ciudades de la India, Ashgabat, Damasco, Los Ángeles, Miami y Nueva York.