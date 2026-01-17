Carlos Paz: Los espectáculos a la gorra son los más elegidos por las familias

Temporada de verano
Carlos Paz: Los espectáculos a la gorra son los más elegidos por las familiasLa ciudad cuenta con una gran variedad de atractivos que permiten cuidar el bolsillo.
Cada verano, la ciudad de Villa Carlos Paz se destaca por sus marquesinas, la cantidad y variedad de propuestas que forman parte de su cartelera teatral. Los espectáculos a la gorra se posicionaron como los más elegidos por las familias.
La ciudad cuenta con una amplia variedad, entre payasos, humoristas y malabaristas que se destacan por su ingenio a la hora de entretener no solo a los más chicos.
Muchos suelen ser una buena opción a la hora de cuidar el bolsillo y ofrecen un show de calidad para disfrutar al aire libre.
Durante esta temporada, sobre la calle Las Heras, a pocos metros de la Feria de los Artesanos, se puede disfrutar de Compañía Simpañía y la presentación del Circo Piskui. En tanto, en la Plaza del Fundador, ubicada detrás de la Iglesia del Carmen, realizan funciones la Payasa Alelí y el show de Pochoclín.