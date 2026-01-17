Carlos Paz: Los espectáculos a la gorra son los más elegidos por las familias

Cada verano, la ciudad de Villa Carlos Paz se destaca por sus marquesinas, la cantidad y variedad de propuestas que forman parte de su cartelera teatral. Los espectáculos a la gorra se posicionaron como los más elegidos por las familias.

La ciudad cuenta con una amplia variedad, entre payasos, humoristas y malabaristas que se destacan por su ingenio a la hora de entretener no solo a los más chicos.

Muchos suelen ser una buena opción a la hora de cuidar el bolsillo y ofrecen un show de calidad para disfrutar al aire libre.

Durante esta temporada, sobre la calle Las Heras, a pocos metros de la Feria de los Artesanos, se puede disfrutar de Compañía Simpañía y la presentación del Circo Piskui. En tanto, en la Plaza del Fundador, ubicada detrás de la Iglesia del Carmen, realizan funciones la Payasa Alelí y el show de Pochoclín.