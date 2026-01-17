Cosquín rinde homenaje a sus figuras más emblemáticas con Río Federal

A días para el inicio del Festival Nacional del Folclore, Cosquín avanza con el proyecto «Río Federal» que contempla la instalación de esculturas y tótems interactivos que celebran el cancionero popular argentino histórico. La iniciativa es impulsada por el gobierno de Raúl Cardinali y se puso en marcha con la colocación de la escultura de Argentino Luna, la primera emplazada a la vera del Río Cosquín e integrada al paisaje natural y cultural de la capital del folklore.

Según pudo conocerse, prevé la inauguración de otros tres puntos sobre las márgenes del río dedicados a Hernán Figueroa Reyes, Chango Nieto y Jorge Cafrune, figuras emblemáticas de la música y el festival.

Cada uno de estos espacios, ofrecerá un tótem interactivo con código QR que permitirá acceder a música del artista homenajeado, su biografía y datos sobre su lugar de nacimiento. Además, se firmaron acuerdos de colaboración con otras provincias y municipios para fortalecer el recorrido y trascendió que dos de las esculturas surgieron de un trabajo conjunto realizado con la Municipalidad de El Carmen (Jujuy) y la Municipalidad de General Mosconi (Salta).

La premisa es que Río Federal expresé el espíritu de Cosquín como punto de encuentro de la cultura nacional.