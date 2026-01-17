La cultura y el paisaje

Cosquín rinde homenaje a sus figuras más emblemáticas con Río Federal

Se inaugurarán cuatro espacios dedicados a Cafrune, Argentino Luna, Figueroa Reyes y el Chango Nieto.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Espectáculos
sábado, 17 de enero de 2026 · 12:49

A días para el inicio del Festival Nacional del Folclore, Cosquín avanza con el proyecto «Río Federal» que contempla la instalación de esculturas y tótems interactivos que celebran el cancionero popular argentino histórico. La iniciativa es impulsada por el gobierno de Raúl Cardinali y se puso en marcha con la colocación de la escultura de Argentino Luna, la primera emplazada a la vera del Río Cosquín e integrada al paisaje natural y cultural de la capital del folklore.

Según pudo conocerse, prevé la inauguración de otros tres puntos sobre las márgenes del río dedicados a Hernán Figueroa Reyes, Chango Nieto y Jorge Cafrune, figuras emblemáticas de la música y el festival.

Cada uno de estos espacios, ofrecerá un tótem interactivo con código QR que permitirá acceder a música del artista homenajeado, su biografía y datos sobre su lugar de nacimiento. Además, se firmaron acuerdos de colaboración con otras provincias y municipios para fortalecer el recorrido y trascendió que dos de las esculturas surgieron de un trabajo conjunto realizado con la Municipalidad de El Carmen (Jujuy) y la Municipalidad de General Mosconi (Salta).

La premisa es que Río Federal expresé el espíritu de Cosquín como punto de encuentro de la cultura nacional.

Más de
Cosquín Río Federal verano 2026 esculturas

Comentarios