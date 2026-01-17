El Festival de Jesús María tuvo una noche con entradas agotadas

Jesús María. Con de "El Chaqueño" Palavecino y "El Loco" Amato con principales figuras, la presencia del presidente Javier Milei y un anfiteatro José Hernández colmado, el Festival de Jesús María vivió anoche una jornada especial.

Además, pasaron por el escenario Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

Para esta noche, la anteúltima, se espera la presencia de Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío, como principales figuras.