Mago Matus y Willy Magia, en busca de su segundo Carlos de Oro

Tras la función especial de prensa en el Teatro Luxor, el Mago Matus y Willy Magia celebraron el gran presente de su espectáculo en Villa Carlos Paz y dejaron en claro que el objetivo está más alto que nunca, volver a quedarse con el Carlos de Oro.

Con una propuesta totalmente renovada, tecnología de vanguardia y un fuerte mensaje familiar, el dúo reafirma por qué se mantiene como una de las grandes atracciones de la temporada.

“Trabajamos durante todo un año para lograr un espectáculo cien por ciento renovado. Ese era el gran desafío, no solo presentar algo completamente distinto, sino también estar a la altura de una sala tan importante como la de Carlos Paz”, expresó Matus. La respuesta del público confirma que el esfuerzo valió la pena: “La gente sale emocionada. Más allá de la magia, hay mucho de humano, y eso es lo que más valoramos”.

El eje familiar atraviesa todo el show y se refleja también en la vida personal de los artistas. “Nos encanta que el espectáculo sea verdaderamente familiar. Vienen niños, adultos, abuelos, tíos, familias completas de hasta treinta personas. Poder compartir eso es lo mejor”, coincidieron. Además a esta etapa se suma una noticia muy especial: Willy acaba de convertirse en papá.

“Sin dormir, pero muy bien”, bromeó Willy entre risas. “Fue magia pura. Muy buscado, muy esperado. Lo más importante es la salud y que la familia se agrande con felicidad”. Una vivencia que, según ambos, potencia aún más el sentido del espectáculo que presentan cada noche.

En cuanto a los premios Carlos, los magos no esquivaron el tema. “Siempre trabajamos para el público, pero claro que ganar un premio es algo hermoso, y si es el más importante, mejor”, aseguraron. El Carlos de Oro obtenido la temporada pasada fue un impulso clave. “Nos puso la vara muy alta y este año quisimos superarnos. No solo por el premio, sino por nosotros mismos”, destacaron.

La apuesta se ve reflejada sobre el escenario, una gran inversión en tecnología, magia vanguardista, hologramas y sonido inmersivo, especialmente pensado para potenciar la experiencia. “Este es el mejor espectáculo que podemos brindar hoy. Lo dimos todo”, afirmaron con convicción.

A la hora de definir el show en una sola palabra, no dudaron: “Épico” y “Legendario”. Detrás de cada detalle hay horas de trabajo, reuniones creativas y un intercambio constante de ideas. “Soñamos juntos y buscamos que cada espectador se lleve algo que le pegue de lleno”, explicaron.