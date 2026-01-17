Mau y Ricky fueron los protagonistas de la segunda noche de la Avicultura

La segunda noche del Festival de la Avicultura 2026 tuvo como grandes protagonistas al dúo venezolano Mau y Ricky, quienes subieron al escenario después de las presentaciones del cantautor español Dyango y del grupo SER. Una multitud copó el predio El Paseo para disfrutar de una de las grandes fiestas del calendario veraniego de las sierras de Córdoba.

Una noche romántica se vivió en Santa María de Punilla y los hermanos Montaner celebraron su primer show en Argentina tras más de dos años sin tocar en el país. Y para hacer la noche todavía más especial, estrenaron en vivo su nueva canción «Te Quiero».

«La Ciudad de los Festivales» volvió a encenderse en una jornada internacional.

Para este sábado 17 de enero, está prevista la noche de mayor convocatoria, con la presentación de Abel Pintos y Axel.

Los tickets ya se pueden adquirir a través de la plataforma oficial de Edén Entradas con planes de 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta Cordobesa. Cabe resaltar que, por política de seguridad y organización, por persona se puede adquirir un máximo de seis pases.

Las puertas del predio abrirán cada noche a partir de las 20:00 hs y se recomienda a los asistentes acudir con antelación, especialmente en las noches de mayor convocatoria, para asegurar una buena ubicación.

El cierre está previsto para el próximo jueves 22 de enero y será al ritmo de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo.